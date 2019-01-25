2019-01-25T15:41:37+03:00
Звезды

Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»

Американский актер вновь примерил на себя одежду легендарного персонажа и, вероятно, намекнул на выход сиквела фильма [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Джефф Бриджес снова появился в образе из «Большого Лебовски»Джефф Бриджес снова появился в образе из «Большого Лебовски»Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Американский актер Джефф Бриджес спустя долгое время вновь примерил на себя образ легендарного Чувака из фильма "Большой Лебовски".

Напомним, что эта культовая картина была снята Итаном и Джоелом Коэнами еще в 1998 году. Главным героем является странный мужчина по кличке Чувак, который увлекается только боулингом и выпивкой. Однажды он по ошибке попадает в передрягу с местными гангстерами, которые принимают его за миллионера-однофамильца. На протяжении всего фильма Чувак выпутывается из ситуации в свойственной ему необычной манере.

В минувший четверг, 24 января, на странице Бриджеса, сыгравшего главного героя в "Большом Лебоски", появился ролик, который позволяет надеется на выход продолжения полюбившейся всем киноленты. На видео запечатлен сам актер, который одет точно так же, как и его культовый персонаж.

Джефф Бриджес снова появился в образе из Большого Лебовски .

"Хватит жить прошлым, парень. Следи за новостями", - говорится в подписи к ролику на странице Бриджеса в Twitter.

В конце же самого видео фигурирует дата - 3 февраля 2019 года. Что именно должно произойти в этот день, пока неясно, однако, по предположения телеканала Fox News, Бриджес может вернуться к образу Чувака ради съемок в рекламе финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Супербоул будет разыгрывается именно 3 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прах правозащитницы Алексеевой будет захоронен в Вашингтоне в апреле
В России зафиксировали резкое подорожание курицы
Дмитрий Медведев и Никол Пашинян обсудили сотрудничество России и Армении в экономике
Путин обсудил с членами Совбеза кризис в Венесуэле
Кабмин выступает за введение в России регистрации электронных устройств по IMEI, но бесплатной
Здание "Ельцин-центра" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва
Актер Владимир Зеленский подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Ученые нашли способ естественной защиты организма от рака
Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун был арестован в рамках расследования Мюллера
Россияне признались, что устройство на работу для выпускников проблема
Бой Федор Емельяненко - Райан Бейдер: менеджер россиянина опроверг информацию об отмене поединка
Из-за сильного ветра и метели в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
МИД России опубликовал предупреждение о возможном преследовании россиян со стороны США
Минэнерго Ливана: соглашение с "Роснефтью" восстановит нефтяную отрасль страны
После ЧМ-2018 в России осталось более пяти тысяч иностранцев
В Средиземном море нашли амфоры возрастом 2 тысячи лет
Песков: Власти Венесуэлы не просили Москву о предоставлении им военной или финансовой помощи
Песков: Настрой на обсуждение ДРСМД отсутствует
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар