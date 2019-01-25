Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-25T15:41:37+03:00

Джефф Бриджес снова появился в образе из «Большого Лебовски» Фото: скриншот с видео

Американский актер вновь примерил на себя одежду легендарного персонажа и, вероятно, намекнул на выход сиквела фильма [видео]

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Американский актер Джефф Бриджес спустя долгое время вновь примерил на себя образ легендарного Чувака из фильма "Большой Лебовски".

Напомним, что эта культовая картина была снята Итаном и Джоелом Коэнами еще в 1998 году. Главным героем является странный мужчина по кличке Чувак, который увлекается только боулингом и выпивкой. Однажды он по ошибке попадает в передрягу с местными гангстерами, которые принимают его за миллионера-однофамильца. На протяжении всего фильма Чувак выпутывается из ситуации в свойственной ему необычной манере.

В минувший четверг, 24 января, на странице Бриджеса, сыгравшего главного героя в "Большом Лебоски", появился ролик, который позволяет надеется на выход продолжения полюбившейся всем киноленты. На видео запечатлен сам актер, который одет точно так же, как и его культовый персонаж.

Джефф Бриджес снова появился в образе из Большого Лебовски .

"Хватит жить прошлым, парень. Следи за новостями", - говорится в подписи к ролику на странице Бриджеса в Twitter.

В конце же самого видео фигурирует дата - 3 февраля 2019 года. Что именно должно произойти в этот день, пока неясно, однако, по предположения телеканала Fox News, Бриджес может вернуться к образу Чувака ради съемок в рекламе финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Супербоул будет разыгрывается именно 3 февраля.