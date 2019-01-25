Джефф Бриджес вернулся к образу Чувака из «Большого Лебовски»
Американский актер Джефф Бриджес спустя долгое время вновь примерил на себя образ легендарного Чувака из фильма "Большой Лебовски".
Напомним, что эта культовая картина была снята Итаном и Джоелом Коэнами еще в 1998 году. Главным героем является странный мужчина по кличке Чувак, который увлекается только боулингом и выпивкой. Однажды он по ошибке попадает в передрягу с местными гангстерами, которые принимают его за миллионера-однофамильца. На протяжении всего фильма Чувак выпутывается из ситуации в свойственной ему необычной манере.
В минувший четверг, 24 января, на странице Бриджеса, сыгравшего главного героя в "Большом Лебоски", появился ролик, который позволяет надеется на выход продолжения полюбившейся всем киноленты. На видео запечатлен сам актер, который одет точно так же, как и его культовый персонаж.
Джефф Бриджес снова появился в образе из Большого Лебовски .
"Хватит жить прошлым, парень. Следи за новостями", - говорится в подписи к ролику на странице Бриджеса в Twitter.
В конце же самого видео фигурирует дата - 3 февраля 2019 года. Что именно должно произойти в этот день, пока неясно, однако, по предположения телеканала Fox News, Бриджес может вернуться к образу Чувака ради съемок в рекламе финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу. Супербоул будет разыгрывается именно 3 февраля.