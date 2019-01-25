В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-25T16:19:01+03:00

Депутат Антон Морозов указал на то, что наша страна входит в пятерку самых крупных доноров ПАСЕ

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал на то, что Россия входит в пятерку самых крупных доноров Совета Европы и его Парламентской ассамблеи, и окончательный отказ от внесения членских взносов повлек бы необходимость пересмотра всего бюджета организации, вплоть до сокращения аппарата и частичного сворачивания деятельности.

Таким образом он ответил на сообщения о том, что наша страна задолжала ПАСЕ порядка 60 миллионов евро. Сайт kp.ru писал о том, что соответствующую цифру озвучил Тимо Сойни - глава МИД Финляндии, председательствующей в Совете Европы в этом году.

Морозов подчеркнул, что Москве нет смысла состоять в организации, которая ущемляет права национальных делегаций и периодически их пересматривает. Именно поэтому еще в 2015 году было предложено внести в регламент Совета Европы положение, исключающее подобную возможность.

"Мы не требуем для себя каких-то исключительных и привилегированных прав, мы требуем лишь того, чтобы все 47 стран-участниц имели равные права", - цитирует газета "Известия" депутата.

По мнению Морозова, если ПАСЕ пойдет на такой шаг, то Москва может и вернуться в организацию. Сейчас же ассамблея все больше теряет вес на Западе и в мире в целом, в то время как влияние Европарламента только увеличивается.

"Поэтому даже если Россия не будет участвовать ни в ПАСЕ, ни в Совете Европы, никакого значительного ущерба нашим внешнеполитическим делам это не нанесет", — заключил парламентарий.