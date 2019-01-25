Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-25T16:36:15+03:00

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НАТО не наблюдает признаков прорыва в процессе переговоров по сохранению Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Более того, Россия и альянс полностью разошлись в позициях по данном вопросу. Такое заявление сделал генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета РФ - НАТО в Брюсселе.

По его словам, в ходе встречи обе стороны пришли к выводу, что ДРСМД жизненно важен для безопасности североатлантического региона, однако в настоящий момент соглашение находится под угрозой. Столтенберг считает, что шансы сохранить договор в силе еще есть, даже учитывая начало процесса выхода из него Соединенных Штатов.

Генсек указал на то, что для завершения данной операции понадобится примерно полгода, и все это время НАТО будет пытаться предотвратит гонку вооружений.

"НАТО продолжит стремиться избежать новой гонки вооружений, но это, безусловно, будет сложнее сделать, если Россия не выполнит требований по исполнению ДРСМД", - сказал политик, в очередной раз обвинив нашу страну в нарушении условий договора.

При этом, согласно данным ТАСС, он не стал отвечать на вопрос о перспективе размещения в Европе американских ракет средней или малой дальности, а говоря об ударных военных дронах США и системе противоракетной обороны, отказался признавать, что они все же нарушают ДРСМД.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее руководство Минобороны России даже провело открытый брифинг, в ходе которого рассказало о характеристиках ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора, и наглядно показало отсутствие нарушений

На мероприятие были приглашены военные атташе США и ряда других европейских стран и международных организаций, однако никто из них не пришел. В тот же день Вашингтон уведомил Москву о выходе из Договора о РСМД.