«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-25T16:44:55+03:00

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В «Единой России» выступили против законопроекта о платной регистрации всех мобильных телефонов с выходом в интернет, пояснил замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Это может ограничить свободу общения и является способом введения надуманных поборов с людей», - цитирует известного телеведущего и парламентария пресс-служба партии.

Напомним, члены Совфеда разработали законопроект, платную регистрацию мобильных телефонов. Автор документа сенатор Людмила Бокова заявила, что это поможет бороться с кражами и мошенничеством в этой сфере.

«Создание центральной базы данных идентификаторов абонентских станций IMEI повысит безопасность граждан. Сейчас это становится особенно важным, когда средства связи - смартфоны, системы умных домов - содержат в себе чувствительную информацию о банковских счетах, паролях, личных данных детей», - приводит слова Людмилы Боковой пресс-служба Совета Федерации.

Что касается платы за регистрацию физлиц, то эта мера коснется только тех, кто сам ввез телефон из-за границы.

"Считаю, что некоторые типы устройств, как например, так называемые "телефоны для пожилых", жизненно важные мобильные медицинские устройства, детские "умные часы" могут быть и освобождены от такой платы", - полагает сенатор.

Зампред правительства Максим Акимов сообщил, что кабмин не одобряет положение законопроекта о регистрации мобильных телефонов в части платности процедуры, однако с сутью законопроекта согласен, сообщает «Интерфакс».