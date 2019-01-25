Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-25T17:10:23+03:00

Россия вызвалась быть посредником между Мадуро и его противниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако оказание помощи в налаживании диалога возможно лишь при условии востребованности таких усилий

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Россия готова стать посредником в процессе налаживания отношений между официальными властями Венесуэлы, в частности президентом стран Николасом Мадуро, и оппозиционными силами. Такое заявление сделал директор Латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин.

По его словам, оказание такой дипломатической помощи возможно лишь при условии, что усилия будут востребованы. Сама же Москва готова использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для разрешения ситуации. Щетинин заявил, что об этом днем ранее сказал сам глава МИД Сергей Лавров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

"Мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась несколько дней назад после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Его назначение поддержали многие страны, в том числе США, Канада и Колумбия. Российская же сторона встала на сторону легитимного президента Боливарианской Республики.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Каракас пока не просил у Москвы какой-либо военной или финансовой помощи.