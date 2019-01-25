Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Парламент Греции одобрил соглашение, заключенное представителями Афин и Скопье, о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Голосование завершилось после трехдневных дебатов.
В поддержку договора выступили 153 депутата 300-местного парламента, 146 парламентариев проголовали против, а один воздержался. Согласно регламенту голосования, для одобрения соглашения его сторонником было необходимо простое большинство, однако премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что сторонники соглашения намерены добиться как минимум 151 голоса в его поддержку.
Соглашение о переименовании Македонии было подписано в июне прошлого года. Его ратификация откроет бывшей югославской республике путь в НАТО и ЕС: Афины, будучи членом обеих организаций, блокируют вступление туда Скопье, поскольку считают недопустимым использование названия исторического региона на севере Греции в названии соседней страны.
Тем не менее, в Греции есть и противники данного соглашения. По данным социологического опроса, опубликованного греческими СМИ, 62% греков не поддерживают соглашение с соседней страной. Также за последнюю неделю в Афинах состоялись два митинга противников договора.