Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-25T16:56:11+03:00

В поддержку договора выступили 153 депутата 300-местного парламента, 146 парламентариев проголовали против, а один воздержался Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Парламент Греции одобрил соглашение, заключенное представителями Афин и Скопье, о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Голосование завершилось после трехдневных дебатов.

В поддержку договора выступили 153 депутата 300-местного парламента, 146 парламентариев проголовали против, а один воздержался. Согласно регламенту голосования, для одобрения соглашения его сторонником было необходимо простое большинство, однако премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что сторонники соглашения намерены добиться как минимум 151 голоса в его поддержку.

Соглашение о переименовании Македонии было подписано в июне прошлого года. Его ратификация откроет бывшей югославской республике путь в НАТО и ЕС: Афины, будучи членом обеих организаций, блокируют вступление туда Скопье, поскольку считают недопустимым использование названия исторического региона на севере Греции в названии соседней страны.

Тем не менее, в Греции есть и противники данного соглашения. По данным социологического опроса, опубликованного греческими СМИ, 62% греков не поддерживают соглашение с соседней страной. Также за последнюю неделю в Афинах состоялись два митинга противников договора.