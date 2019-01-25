Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-25T17:04:43+03:00

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На начальника ОМВД по подмосковному городу Чехов Андрея Большакова, задержанного ранее по подозрению в незаконном обороте оружия, был наложен запрет определенных действий. Такую меру пресечения в пятницу, 25 января, избрал Бабушкинский суд Москвы, тем самым удовлетворив ходатайство следователей.

"Избрать в отношении подозреваемого Большакова меру пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца", - говорится в постановлении инстанции.

Сам полковник до сих пор отказывается признавать свою вину, однако, согласно данным ТАСС, его причастность к преступлению подтверждается протоколом обыска и показаниями свидетелей.

Напомним, что Андрея Большакова задержали днем ранее по подозрению в незаконном обороте оружия. Пистолет Макарова со спиленными номерами был обнаружен у дома у начальника полиции в ходе обысков, проведенных в рамках расследования уголовных дел о получении взяток его подчиненными.

Сайт kp.ru писал о том, что теперь следствию предстоит выяснить, не было ли это оружие замешано в каких-либо криминальных эпизодах. Сам полковник не смог объяснить, зачем ему понадобилось иметь дома заряженный пистолет.