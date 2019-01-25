Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-25T17:08:53+03:00

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На полях Всемирного экономического форума в Давосе лидер непризнанной Москвой самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи пригласил президента России Владимира Путина посетить Приштину с официальным визитом, чтобы обсудить двусторонние отношения.

"Я приглашаю его приехать в Косово. Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, наладили связь", - сказал Тачи в интервью РИА Новости.

Лидер непризнанной республики напомнил, что два месяца назад говорил с Путиным в Париже, где российский президент заявил о том, что он поддержит мирный договор Сербии и Косово.

"Я вдохновлен очень прямым и корректным разговором, который состоялся у меня в Париже с президентом России Владимиром Путиным два месяца назад. Президент Путин заявил, что если Косово и Сербия достигнут мирного соглашения мирным путем, через диалог, то он примет и поддержит такой документ. Это новый и позитивный шаг", - заявил президент Косово.

По словам Тачи, "Косово не является врагом России" и хочет "нормальных отношений, как две суверенные страны".

Стоит напомнить, что 17 января Путин прибыл с государственным визитом в Сербию. На переговорах с сербским лидером Александром Вучичем политики обсудили и ситуацию в Косово. Он также заявил, что трансформация Сил безопасности непризнанной республики в полноценную армию может стать причиной серьезных рисков и обострения обстановки в регионе. В декабре прошлого года косовские власти рассказали о планах по созданию пятитысячной группировки войск.