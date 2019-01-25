Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты

СЕГОДНЯ 17:28 2019-01-25T17:29:07+03:00

О намерении действующего главы незалежной баллотироваться на второй срок, вероятнее всего, станет известно уже 29 января

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Президент Украины Петр Порошенко заявит о намерении баллотироваться на второй срок в ближайший вторник, 29 января. Об этом сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

"Я думаю, что этот процесс украинское общество будет наблюдать 29 января", - заявила она в эфире телеканала "Прямой".

По словам Луценко, в этот же день обществу будет представлена программа Порошенко, его доверенные лица и дальнейший курс управления страной.

Источник газеты "Украинская правда" также подтверждает, что кандидатура действующего главы государства будет официально выдвинута именно 29 января. Объявление будет сделано в Международном выставочном центре в Киеве в присутствии депутатов от Блока Петра Порошенко, а также других представителей правительства, в том числе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и мэра столицы Виталия Кличко. Ожидается, что политик будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Стоит отметить, что шансы на победу Порошенко на этих выборах с каждым днем становятся все меньше. Сайт kp.ru писал о том, что на начало января 2019 года действующий глава государства находился только на пятом месте в рейтинге наиболее желанных президентов, основанном на данных социологического опроса.