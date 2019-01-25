2019-01-25T17:38:25+03:00
Общество

Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями

Главе обанкротившейся авиакомпании также предъявили обвинения по факту невыплаты работникам зарплаты
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным следствия, с марта по октябрь 2016 года глава "Трансаэро" не выплачивал зарплату своим сотрудникам, "имея реальную финансовую возможность" для этогоПо данным следствия, с марта по октябрь 2016 года глава "Трансаэро" не выплачивал зарплату своим сотрудникам, "имея реальную финансовую возможность" для этогоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Бывшему главе авиакомпании "Трансаэро" Александру Бурдину были предъявлены обвинения в растрате, невыплате заработной платы и злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Следственного комитета, при этом имя подозреваемого не публикуется.

По данным следствия, с марта по октябрь 2016 года глава "Трансаэро" не выплачивал зарплату своим сотрудникам, "имея реальную финансовую возможность" для этого. Вместо этого управляющий "расходовал денежные средства компании по своему усмотрению".

В заявлении СК отмечается, что общая сумма задолженности авиакомпании перед работниками составила 677 млн рублей. Благодаря усилиям следователей СК и сотрудников других контролирующих органов к январю 2019 года почти вся задолженность была погашена, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Авиакомпания "Трансаэро" была объявлена банкротом в 2015 году. Имущество авиаперевозчика, в том числе и самолеты, в момент банкротства находилось по всему миру; ранее сайт kp.ru сообщал об аукционе, организованном властями Украины для продажи самолета Boeing-737, ранне принадлежавшего "Трансаэро".

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