Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-25T18:02:29+03:00

Боксер так же, как и большинство россиян, считает, что Борислав Береза поступил недопустимо по отношению к женщине

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Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев отреагировал на просьбу россиян заняться защитой журналистки Ольги Скабеевой, которая ранее стала участницей потасовки с членом украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Бориславом Березой.

Сайт kp.ru писал о том, что парламентарий грубо толкнул телеведущую, когда она брала интервью у вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, а потом еще и несколько раз оскорбил ее. Когда же Скабеева попросила объяснить такое поведение, Береза заявил, что никто не относится к ней с уважением.

По мнению Валуева, вне зависимости от статуса и должности мужчины не должны так вести себя с женщинами. Что же касается просьбы об организации защиты журналистки, то она его удивила, но в тоже время заставила задуматься.

olgaskabeeva Поведение украинской делегации рассмотрят комиссия Совета Европы

"Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины. Мужчины в принципе не должны себя так вести, неважно, кто они по природе своей, если они сильный пол или таковым себя выставляют", — цитирует ФАН экс-боксера.

Валуев подчеркнул, что вся эта ситуация является довольно "гротескной", впрочем, как и все украинское государство.

"Это лицо украинской политики", - подытожил депутат.