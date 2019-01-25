МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-25T18:16:37+03:00

Во время регистрации в консульском отделе посольства США в Москве. Фото ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац

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В Министерство иностранных дел РФ анонсировали изменение стоимости визовых сборов для иностранцев. Теперь за разрешение на въезд в страну жителям других государств придется оплачивать визу по трем разным тарифам. Исключение будет сделано для граждан определенных стран, с которыми действуют дипломатические соглашения.

Новшество начнет действовать с 3 февраля, говорится в Facebook консульского департамента МИД.

Тарифы будут такими: однократная виза — 80 долларов, двукратная виза — 128 долларов, многократная виза — 240 долларов.

Возможно изготовление срочной визы, тогда придется заплатить двойной тариф. Если действует особое соглашение с дипведомством страны откуда турист, то для него могут быть особые условия. Речь идет о странах ЕС, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии, Японии, КНР. Они уплачивают сборы, оговоренные в соглашении.

Для граждан США визовые сборы рассчитываются «с соблюдением принципа взаимности в условиях выдачи виз». Действует специальная формула расчета, которая учитывает стоимость визы в консульских учреждениях США.

Например, в США было решено увеличить стоимость виз для россиян. Многократная виза B1/B2 сроком на три года будет стоить 303 доллара. В эту сумму входит сбор за выдачу документа – 143 доллара, консульский сбор – 163 доллара. В дипведомстве Штатов отметили, что данные тарифы основаны на «взаимности», именно столько платят американцы, чтобы попасть в РФ, сообщает телеканал «360».