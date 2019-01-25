Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-25T18:18:06+03:00

Специалисты поспешили успокоить людей - с животными все в порядке, они просто впали в своеобразную спячку [видео]

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Уже вторую зиму подряд обитающие на территории национального парка Shallotte River Swamp Park аллигаторы буквально вмерзают в лед, а все потому, что в штате Северная Каролина сейчас довольно холодно для этих мест.

Устрашающее видео, на кадрах которого запечатлены обездвиженные рептилии опубликовало у себя на странице в Twitter издание The Charlotte Observer.

"Это случилось снова", - подписали ролик журналисты.

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов.

На кадрах видно, что из-под замерзшей глади воды торчат лишь ноздри аллигаторов, это позволяет им дышать, даже находясь всем остальным телом в ледяной воде. Управляющий парком Джордж Говард пояснил, что рептилии прекрасно чувствуют, когда наступает момент замерзания водоемов, а потому сразу принимают необходимую позу и замирают в ожидании. После этого животные впадают в состояние анабиоза, схожее с зимней спячкой. Как только на улице потеплеет, они снова "оживут".

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в этом же парке было зафиксировано такое же явление.