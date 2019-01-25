Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-25T18:30:30+03:00

При условии, что Николас Мадуро не установит срок досрочных выборов в боливарианской республике

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Глава Министерства Иностранных Дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Испания признает председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Боливарианской республики, если Мадуро не установит сроки досрочных выборов. Мадрид сообщил, что при Гуаидо Национальная Ассамблея сможет назначить президентские выборы.

Боррель подчеркнул, что Каракас должен провести выборы, а в Европейский Союз должны как можно скорее сформировать позицию по этому вопросу.

«Мы должны сохранить европейское единство, если мы хотим, чтобы эти выборы состоялись, чтобы венесуэльский народ мог выразить свое мнение на этих выборах со всеми уважаемыми гарантиями... мы хотим единства в действиях для обеспечения того, чтобы Свободная, демократическая воля венесуэльского народа была выражена», - сказал глава МИД, добавив, что выборы должны быть организованы как можно скорее. По его словам, необходимо тесное сотрудничество с нынешним правительством Венесуэлы, так как игнорировать его невозможно.

Министр иностранных дел отметил, что в настоящее время в Венесуэле находятся более 200 тысяч испанских граждан, и их безопасность вызывает серьезную озабоченность испанских властей.

Ранее в официальном заявлении Евросоюз призвал боливарианскую республику «к немедленному политическому процессу, ведущему к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком».

ЕС пока не готов присоединиться к решению Соединённых Штатов и Организации американских государств признать Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы. В то же время председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил надежду, что Европа поддержит «демократические силы в Венесуэле».

«В отличие от Мадуро, Национальная ассамблея Венесуэлы и Хуан Гуайдо обладают демократическим мандатом от граждан страны», - написал Туск в Twitter аккаунте.

Напомним, что в среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо на фоне многотысячных протестов объявил себя временным президентом. Помимо США, статус оппозиционного лидера в качестве временного главы государства признали Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

МИД России решительно осудило попытки по приведения к присяге Хуана Гуайдо.