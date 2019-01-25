В МИД РФ разочарованы планами США по ведению боевых действий в космосе

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-25T18:33:41+03:00

Москва в очередной раз призвала Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от "безответственных авантюр"

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Министерство иностранных дел России указало на то, что планы Соединенных Штатов по использованию космоса для проведения боевых операций являются абсолютно реальными. Такие выводы были сделаны на основе изучения отдельных аспектов "Обзора политики США в сфере ПРО".

В документе говорится о необходимости формировании группировки противоракетной обороны космического базирования, а также содержится поручение для Пентагона касательно изучения наиболее перспективных технологий, стоимости, графика и кадрового обеспечения задуманного.

"Рассматриваем это как очередное подтверждение <...> реальности планов Вашингтона по использованию уже в ближайшей перспективе космического пространства для целей боевых операций и обеспечению "американского доминирования в космосе", - сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Российские дипломаты были глубоко разочарованы тем, что вместо предотвращения новой гонки вооружений США предпочли вернуться к реализации программы "звездных войн" времён американского президента Рональда Рейгана.

"Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от столь безответственных авантюр", - говорится в сообщении.

Между тем. ранее сайт kp.ru писал о том, что американцы действительно изучают возможность выведения на орбиту специальных спутников противоракетной обороны, оснащенных ракетами-перехватчиками, а также систем средств обнаружения.