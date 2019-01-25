Цифровое будущее начинается со школьной скамьи: старшеклассники разработали 16 полезных мобильных приложений

СЕГОДНЯ 18:34 2019-01-25T18:34:07+03:00

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С 3 по 25 января 2019 года 60 старшеклассников из тридцати регионов России приняли участие в курсе Центра развития ИТ-образования МФТИ и Mail.Ru Group по классическому программированию и мобильной разработке. За время обучения в образовательном центре «Сириус» в Сочи, школьники разработали 16 полезных мобильных приложений. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ).

В течение трёх недель под руководством ведущих преподавателей МФТИ и сотрудников Mail.Ru Group молодые ребята осваивали веб-разработку, изучали основы Android, Java, безопасности и управления продуктом и проходили курсы по публичным выступлениям.

Школьники не просто получали теоретические знания, но и сразу же отрабатывали теорию на практике. На протяжении всей программы под руководством наставников-профессионалов они работали в командах по 3-4 человека.

«Цифровое будущее начинается со школьной скамьи, поэтому для талантливых учащихся мы организуем возможности получить передовое образование и как можно раньше найти свое призвание», – подчеркнул руководитель программы, проректор МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

По итогам работы каждая команда презентовала полноценно функционирующее мобильное приложение. Среди наиболее интересных отмечается приложение для поиска рецептов блюд из продуктов, которые есть в холодильнике; приложения с математическими играми и для контроля финансовых активов. Итогом стали 16 проектов. Как сообщается, очень скоро эти приложения можно увидеть в новинках AppStore и Google Play Market.

Вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.Ru Group Дмитрий Смыслов, подчеркнул важность того, что в «Сириусе» школьники работали над реальными задачами ИТ-проекта. Он отметил, что на данный момент Mail.Ru Group активно нанимает молодых специалистов, и некоторые продукты созданы ребятами в возрасте 16-17 лет.

«Сталкиваясь с такими кандидатами, мы оцениваем не только уровень знаний, но и опыт проектной работы, а также умение предлагать и внедрять собственные идеи», - добавил Смыслов.

Образовательная программа в «Сириусе» проходит второй год. Для участия в ней со всей России приезжают талантливые школьники 9-11 классов. Их отбирают по результатам школьной олимпиады по программированию и последующего собеседования. В прошлом году старшеклассники создали приложение для Android с расписанием учебы в «Сириусе», task-manager и приложение для поиска мемов.