2019-01-25T18:36:56+03:00
Происшествия

Врач проткнул пенсионеру пищевод во время гастроскопии

Теперь 72-летний москвич Николай Космачев находится в больнице, где ему сделали экстренную операцию
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Теперь 72-летний москвич Николай Космачев находится в больнице. ФОТО: https://health.360tv.ru/vo-vremja-gastroskopii-vrach-protknul-pensioneru-iz-moskvy-pischevod/Теперь 72-летний москвич Николай Космачев находится в больнице. ФОТО: https://health.360tv.ru/vo-vremja-gastroskopii-vrach-protknul-pensioneru-iz-moskvy-pischevod/
Изменить размер текста:

Поход к врачу на обычную процедуру гастроскопии для москвича Николая Космачева закончился операцией. До сих пор пенсионер находится в больнице, где врача пытаются поправить здоровье мужчины.

Дочь пенсионера Светлана рассказывает, что ее отец уже однажды перенес операцию и теперь раз в полгода делал процедуру эндоскопии, чтобы не запускать здоровье.

В один из таких походов в поликлинику рядовое медицинское обследование закончилось травмой. Врач, делавший процедуру, проткнул мужчине пищевод.

Врачи провели пострадавшему экстренную операцию и вот уже 10 дней он лежит в больнице. Рядом с мужчиной находится его супруга и дочь. Обе пытаются поддержать морально и помогают перенести все тяготы.

Дочь пенсионера написала заявление в полицию и обратилась с жалобой на врача в департамент здравоохранения. По ее обращению будет проведена проверка, если вина медика будет доказана, то ему грозит уголовное дело по статье «Халатность», сообщает телеканал «360».

Родные пенсионера планируют дойти до суда, а в поликлинике пока не комментируют данную ситуацию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта
Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»
Более 500 человек эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины
Цифровое будущее начинается со школьной скамьи: старшеклассники разработали 16 полезных мобильных приложений
В МИД РФ разочарованы планами США по ведению боевых действий в космосе
Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США
МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев
Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов
Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями
Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты
Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным
Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова
Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы