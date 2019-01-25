Врач проткнул пенсионеру пищевод во время гастроскопии
Поход к врачу на обычную процедуру гастроскопии для москвича Николая Космачева закончился операцией. До сих пор пенсионер находится в больнице, где врача пытаются поправить здоровье мужчины.
Дочь пенсионера Светлана рассказывает, что ее отец уже однажды перенес операцию и теперь раз в полгода делал процедуру эндоскопии, чтобы не запускать здоровье.
В один из таких походов в поликлинику рядовое медицинское обследование закончилось травмой. Врач, делавший процедуру, проткнул мужчине пищевод.
Врачи провели пострадавшему экстренную операцию и вот уже 10 дней он лежит в больнице. Рядом с мужчиной находится его супруга и дочь. Обе пытаются поддержать морально и помогают перенести все тяготы.
Дочь пенсионера написала заявление в полицию и обратилась с жалобой на врача в департамент здравоохранения. По ее обращению будет проведена проверка, если вина медика будет доказана, то ему грозит уголовное дело по статье «Халатность», сообщает телеканал «360».
Родные пенсионера планируют дойти до суда, а в поликлинике пока не комментируют данную ситуацию.