Более 500 человек эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 18:48 2019-01-25T18:48:31+03:00

К настоящему моменту ситуация на вокзале Франкфурта-на-Майне взята под контроль полиции

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В экстренные службы Германии поступило сообщение о возможности нахождения бомбы в одном из высокоскоростных пассажирских поездов, находящемся в городе Кобленц. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

"В отношении поезда ICE74 поступила угроза взрыва. Из него были эвакуированы 500 пассажиров", - говорится в объявлении, опубликованном на странице органов в Twitter.

В рамках меры предосторожности правоохранителями были перекрыты два железнодорожных пути Южного вокзала Франкфурта-на-Майне. К настоящему моменту поезд уже провели специалисты. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Пассажиров уже запустили обратно в поезд и разрешили продолжить путь. По факту случившегося начато расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сообщение об угрозе взрыва в одном из зданий получили также московские экстренные службы. В результате был эвакуирован президентский центр имени Бориса Ельцина. Причиной стала подозрительная посылка, которая была слишком похожа на бомбу.