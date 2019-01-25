2019-01-25T18:48:31+03:00
Происшествия

Более 500 человек эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва

К настоящему моменту ситуация на вокзале Франкфурта-на-Майне взята под контроль полиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На месте инцидента работают правоохранителиНа месте инцидента работают правоохранителиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В экстренные службы Германии поступило сообщение о возможности нахождения бомбы в одном из высокоскоростных пассажирских поездов, находящемся в городе Кобленц. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

"В отношении поезда ICE74 поступила угроза взрыва. Из него были эвакуированы 500 пассажиров", - говорится в объявлении, опубликованном на странице органов в Twitter.

В рамках меры предосторожности правоохранителями были перекрыты два железнодорожных пути Южного вокзала Франкфурта-на-Майне. К настоящему моменту поезд уже провели специалисты. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Пассажиров уже запустили обратно в поезд и разрешили продолжить путь. По факту случившегося начато расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сообщение об угрозе взрыва в одном из зданий получили также московские экстренные службы. В результате был эвакуирован президентский центр имени Бориса Ельцина. Причиной стала подозрительная посылка, которая была слишком похожа на бомбу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины
Врач проткнул пенсионеру пищевод во время гастроскопии
Цифровое будущее начинается со школьной скамьи: старшеклассники разработали 16 полезных мобильных приложений
В МИД РФ разочарованы планами США по ведению боевых действий в космосе
Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США
МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев
Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов
Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями
Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты
Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным
Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова
Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы