Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-25T18:58:10+03:00

Руководитель одного из крупнейших банков страны позитивно относится к тому, что в США его ассоциируют с президентом России

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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью FOX ответил на вопрос о том, не связаны ли санкции против банка с тем, что, по мнению американцев, на его счетах могут храниться средства президента России. Костин пообщался с американскими журналистами 24 января в рамках экономического форума в Давосе. В ходе беседы интервьюер спросил: возможно, санкции были применены, потому что «в определенных кругах вас называют “банкиром Путина”?»

- Я не храню деньги господина Путина. Предположение, что у Путина огромное состояние, очень раздуто на Западе. Но я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы ассоциироваться с Путиным. Я его сторонник. Я считаю, что он сделал для страны много хорошего. И он наш президент.

Глава ВТБ рассказал о том, как банк работает в условиях санкций. По словам Костина, у ВТБ достаточно ликвидности в России, а также достаточно прибыли, чтобы наращивать капитал.

- Эта ситуация, безусловно, наносит вред российской экономике – но не настолько большой, как кому-то, возможно, хотелось бы, - подчеркнул глава ВТБ. - Как вам известно, российская экономика развивается относительно хорошо. У ВТБ тоже все хорошо. Но я бы предпочел, чтобы этих санкций не было. И чтобы ни я, ни ВТБ не были под санкциями.