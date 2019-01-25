2019-01-25T19:05:38+03:00
Политика

Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта

Были опубликованы списки участников Integrity Initiative, которые, по мнению хакеров, скорее всего знают для каких целей их использует незаконная сеть
Елена Гильманова
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Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проектаAnonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проектаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хакеры из группировки Anonymous опубликовали новые документы о деятельности британского государственного проекта "Института государственного управления" Integrity Initative, которое, по их данным, вовлечено в информационное противодействие Российской Федерации.

Integrity Initative пока не дала никаких комментарий по поводу данной публикации. При этом проект признавал подлинность документов, которые Anonymous опубликовал ранее.

Новая публикация включает дополнительную информацию о главе Integrity Initative Кристофере Доннелли. Утверждается, что он инициировал создание группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI) и занимался рекрутингом в её ряды. Кроме того, по данным Anonymous, сформированная группа включает резервистов с особым статусом гражданских экспертов.

"Ему уже удалось набрать немало выдающихся британских граждан, которые поднялись до определенных высот, и он вовлекает их в свои подлые схемы, чтобы толкнуть Запад на войну с Россией и Китаем", - говорится в публикации хакеров.

Anonymous опубликовали список из 51 агентов, привлеченных в группу. В нем в основном представлены имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов. По некоторым участникам указана более подробная информация. В их числе старший сотрудник "Института государственного управления" Алекс Финнен, которого хакеры называют "правой рукой Доннелли". Также опубликовали скан его паспорта и нескольких счетов.

В список также внесен старший советник по вопросам обороны и безопасности Hanover Communications, профессор политологии из университета Оксфорд Брукс, управляющего партнера в IBM, бывшего директора по Западной Европе в правительственном агентстве и других.

"Весьма маловероятно, что люди из списка знают, что являются частью незаконной сети. Также мало надежды на то, что им известно о целях, для которых их используют, и методах достижения этих целей", - заявляют Anonymous.

Информация о Кристофере Доннелли была в более ранних публикациях хакерской группировки. Сообщалось, что он пытался убедить власти Великобритании "расследовать российскую угрозу".

Сайт kp.ru писал о том, что хакеры Anonymous неоднократно рассекречивали самые различные данные. Кроме того, группировка взламывала правительственные сайты США, Японии и портал Интерпола. предыдущие рассекретили документы британского проекта Integrity Initiative. А первые документы по проекту Integrity Initiative хакеры опубликовали в ноябре прошлого года. По их предположению, Британия могла использовать его деятельность для информационной войны против России и вмешательства во внутренние дела европейских стран.

МИД Великобритании уже признавал достоверными ранее опубликованные документы по теме вмешательства Лондона в дела стран Евросоюза и ведении целенаправленной информационной войны против РФ.

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