Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта

СЕГОДНЯ 19:05 2019-01-25T19:05:38+03:00

Были опубликованы списки участников Integrity Initiative, которые, по мнению хакеров, скорее всего знают для каких целей их использует незаконная сеть

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Хакеры из группировки Anonymous опубликовали новые документы о деятельности британского государственного проекта "Института государственного управления" Integrity Initative, которое, по их данным, вовлечено в информационное противодействие Российской Федерации.

Integrity Initative пока не дала никаких комментарий по поводу данной публикации. При этом проект признавал подлинность документов, которые Anonymous опубликовал ранее.

Новая публикация включает дополнительную информацию о главе Integrity Initative Кристофере Доннелли. Утверждается, что он инициировал создание группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI) и занимался рекрутингом в её ряды. Кроме того, по данным Anonymous, сформированная группа включает резервистов с особым статусом гражданских экспертов.

"Ему уже удалось набрать немало выдающихся британских граждан, которые поднялись до определенных высот, и он вовлекает их в свои подлые схемы, чтобы толкнуть Запад на войну с Россией и Китаем", - говорится в публикации хакеров.

Anonymous опубликовали список из 51 агентов, привлеченных в группу. В нем в основном представлены имена, фамилии, адреса электронной почты и номера телефонов. По некоторым участникам указана более подробная информация. В их числе старший сотрудник "Института государственного управления" Алекс Финнен, которого хакеры называют "правой рукой Доннелли". Также опубликовали скан его паспорта и нескольких счетов.

В список также внесен старший советник по вопросам обороны и безопасности Hanover Communications, профессор политологии из университета Оксфорд Брукс, управляющего партнера в IBM, бывшего директора по Западной Европе в правительственном агентстве и других.

"Весьма маловероятно, что люди из списка знают, что являются частью незаконной сети. Также мало надежды на то, что им известно о целях, для которых их используют, и методах достижения этих целей", - заявляют Anonymous.

Информация о Кристофере Доннелли была в более ранних публикациях хакерской группировки. Сообщалось, что он пытался убедить власти Великобритании "расследовать российскую угрозу".

Сайт kp.ru писал о том, что хакеры Anonymous неоднократно рассекречивали самые различные данные. Кроме того, группировка взламывала правительственные сайты США, Японии и портал Интерпола. предыдущие рассекретили документы британского проекта Integrity Initiative. А первые документы по проекту Integrity Initiative хакеры опубликовали в ноябре прошлого года. По их предположению, Британия могла использовать его деятельность для информационной войны против России и вмешательства во внутренние дела европейских стран.

МИД Великобритании уже признавал достоверными ранее опубликованные документы по теме вмешательства Лондона в дела стран Евросоюза и ведении целенаправленной информационной войны против РФ.