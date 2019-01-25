2019-01-25T19:26:01+03:00
Экономика

Правительство закрыло вопрос о введении соцнормы на электричество

По словам вице-президента РФ Дмитрия Козака, власти окончательно отказались от этой идеи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Заместитель председателя правительства Дмитрий КозакЗаместитель председателя правительства Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Правительство России окончательно закрыло вопрос о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию, которые бы устанавливались в зависимости от нормы потребления населением. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, обсуждение данной темы отложено на неопределенной срок. В ближайшее время кабмин не планирует к ней возвращаться.

"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся [к обсуждению вопроса], бесполезно", - цитирует "Интерфакс" Козака.

Он подчеркнул, что причиной такого решения стали самые различные факторы, главным из которых является большая финансовая нагрузка на граждан - в текущем году россияне и так столкнулись с увеличением НДС и, соответственно, повышением стоимости товаров и услуг.

Сайт kp.ru писал о том, что с предложением о введении соцнормы на электроэнергии выступало министерство экономического развития. Предполагалось, что потребление до 300 кВт-час в месяц с каждого домовладения (без учета числа живущих там людей) оплачивалось бы по обычному тарифу, от 300 до 500 кВт-час - по повышенному, а более 500 кВт-час — по "экономически обоснованному".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой за оскорбление
Здание автобазы в Москве дало трещину из-за прорыва грунтовых вод
США попросили Финляндию выдать им задержанную в Хельсинки россиянку
Мексика готова помочь найти мирный выход из кризиса в Венесуэле
Госдеп США призвал американцев покинуть Венесуэлу
Anonymous опубликовали новые материалы противодействующего России британского проекта
Глава ВТБ Андрей Костин ответил на вопрос, является ли он «банкиром Путина»
Более 500 человек эвакуированы из поезда в Германии из-за угрозы взрыва
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины
Врач проткнул пенсионеру пищевод во время гастроскопии
Цифровое будущее начинается со школьной скамьи: старшеклассники разработали 16 полезных мобильных приложений
В МИД РФ разочарованы планами США по ведению боевых действий в космосе
Испания собирается признать Гуаидо временным президентом Венесуэлы
Аллигаторы вмерзли в лед из-за сильных холодов в США
МИД РФ вводит новые ставки на российские визы для иностранцев
Валуев ответил на просьбу защитить Скабееву от украинских депутатов
Экс-генерального директора "Трансаэро" обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями
Украинские СМИ назвали дату выдвижения Порошенко в президенты
Лидер Косово хочет “наладить связь” с Путиным
Суд избрал меру пресечения для начальника полиции Чехова
Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании Македонии
Россия готова стать посредником между властями Венесуэлы и оппозицией
«Единоросы» не поддержали идею о платной регистрации мобильных телефонов
Столтенберг рассказал, как поступит НАТО в случае разрыва ДРСМД
Эксперт о законе про регистрацию гаджетов: "Это новые нагрузки на частный бизнес"
Эрдоган заявил, что Турция создаст буферную зону в Сирии в ближайшее время
В Госдуме ответили на сообщения о долге России перед Советом Европы