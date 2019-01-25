Правительство закрыло вопрос о введении соцнормы на электричество

СЕГОДНЯ 19:26 2019-01-25T19:26:01+03:00

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Правительство России окончательно закрыло вопрос о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию, которые бы устанавливались в зависимости от нормы потребления населением. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, обсуждение данной темы отложено на неопределенной срок. В ближайшее время кабмин не планирует к ней возвращаться.

"Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще, вернемся мы или не вернемся [к обсуждению вопроса], бесполезно", - цитирует "Интерфакс" Козака.

Он подчеркнул, что причиной такого решения стали самые различные факторы, главным из которых является большая финансовая нагрузка на граждан - в текущем году россияне и так столкнулись с увеличением НДС и, соответственно, повышением стоимости товаров и услуг.

Сайт kp.ru писал о том, что с предложением о введении соцнормы на электроэнергии выступало министерство экономического развития. Предполагалось, что потребление до 300 кВт-час в месяц с каждого домовладения (без учета числа живущих там людей) оплачивалось бы по обычному тарифу, от 300 до 500 кВт-час - по повышенному, а более 500 кВт-час — по "экономически обоснованному".