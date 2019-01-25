США попросили Финляндию выдать им задержанную в Хельсинки россиянку

СЕГОДНЯ 19:51 2019-01-25T19:51:51+03:00

Мира Тэрада (она же Оксана Вовк) была помещена под стражу именно по запросу американских властей

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Соединенные Штаты направили Финляндии запрос об экстрадиции задержанной в Хельсинки россиянки Миры Тэрады (она же Оксана Вовк). Об этом сообщил советник министерства юстиции североевропейского государства Юхани Корхонен.

Напомним, что 30-летняя гражданка РФ была задержана 15 декабря во время пересадки в Хельсинки по пути из Петербурга в Испанию. Операция была произведена на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Власти Соединенных Штатов обвиняют Тэраду в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.

В период с 2013 по 2016 год девушка действительно проживала в США в рамках прохождения обучения, однако своей причастности к каким-либо преступлениям она не признает.

Согласно данным РИА Новости, подробности данного дела будут раскрыты в понедельник, 28 января.

Ранее "Комсомолка" пообщалась с мамой задержанной девушки Светланой Рогожиной. Та рассказала о том, как к ее дочери относятся в тюрьме, и в чем конкретно обвиняют.