Здание автобазы в Москве дало трещину из-за прорыва грунтовых вод

СЕГОДНЯ 20:09 2019-01-25T20:13:20+03:00

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В здании автобазы, расположенной в районе 2-го Грайвороновского проезда в Москве, образовалась огромная трещина. Согласно данным экстренных служб столицы, осыпались стены и крыша постройки. Существует угроза дальнейшего обрушения, поэтому люди и техника были эвакуированы с места инцидента.

Сообщается, что обвал произошел из-за прорыва грунтовых вод на отрезке между станциями метро "Текстильщики" и строящейся "Нижегородской". Здание автобазы расположено как раз вблизи этих объектов. Специалисты уже защитили тоннель и стабилизировали ситуацию. ТАСС передает, что на месте инцидента все еще работают спасатели.

Между тем, на странице Московского городского транспорта в Twitter говорится об изменении автобусных маршрутов № 29, 334, 725 в связи с ситуацией. Также в районе 2-й Грайвороновского проезда был перекрыт проезд. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Сайт kp.ru писал о том, что десять дней назад еще один провал грунта произошел также на Ферганской улице в Москве.