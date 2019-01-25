2019-01-25T20:13:20+03:00
Происшествия

Здание автобазы в Москве дало трещину из-за прорыва грунтовых вод

Инцидент возник в районе строительства нового участка метрополитена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают специалистыНа месте инцидента работают специалистыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В здании автобазы, расположенной в районе 2-го Грайвороновского проезда в Москве, образовалась огромная трещина. Согласно данным экстренных служб столицы, осыпались стены и крыша постройки. Существует угроза дальнейшего обрушения, поэтому люди и техника были эвакуированы с места инцидента.

Сообщается, что обвал произошел из-за прорыва грунтовых вод на отрезке между станциями метро "Текстильщики" и строящейся "Нижегородской". Здание автобазы расположено как раз вблизи этих объектов. Специалисты уже защитили тоннель и стабилизировали ситуацию. ТАСС передает, что на месте инцидента все еще работают спасатели.

Между тем, на странице Московского городского транспорта в Twitter говорится об изменении автобусных маршрутов № 29, 334, 725 в связи с ситуацией. Также в районе 2-й Грайвороновского проезда был перекрыт проезд. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Сайт kp.ru писал о том, что десять дней назад еще один провал грунта произошел также на Ферганской улице в Москве.

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