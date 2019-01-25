2019-01-25T20:30:12+03:00
Политика

Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой за оскорбление

Известному продюсеру не понравилось, что глава Роснано сравнил его "подругу" с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Музыкальный продюсер Максим ФадеевМузыкальный продюсер Максим ФадеевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев вступился за официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, которая вновь подтверглась словесным нападкам со стороны главы Роснано Анатолия Чубайса.

В своем видеобращении, опубликованном на странице в Instagram, музыкант назвал дипломата "подругой", а предпринимателя охарактеризовал как рыжеволосого мужчину, который постоянно "рассказывает сказки", а теперь еще и оскорбляет женщин.

"Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" — сказал Фадеев.

fadeevmaximfadeevmaxim
Посвящается чубайсу!
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Сайт kp.ru писал о том, что ранее бизнесмен уже проиграл в споре с Захаровой и, видимо, решил отыграться, допустив ее смещение с должности. Так, Чубайс заявил, что спикер будет прекрасно смотреться в образе ведущей реалити-шоу "Дом-2", а Ольгу Бузову, которая сейчас занимает это место, предложил назначить на пост представителя МИД.

Сама дипломат, в свою очередь, удивилась тому, что глава Роснано вообще смотрит подобные телепередачи.

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