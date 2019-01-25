Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой за оскорбление
Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев вступился за официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, которая вновь подтверглась словесным нападкам со стороны главы Роснано Анатолия Чубайса.
В своем видеобращении, опубликованном на странице в Instagram, музыкант назвал дипломата "подругой", а предпринимателя охарактеризовал как рыжеволосого мужчину, который постоянно "рассказывает сказки", а теперь еще и оскорбляет женщин.
"Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" — сказал Фадеев.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее бизнесмен уже проиграл в споре с Захаровой и, видимо, решил отыграться, допустив ее смещение с должности. Так, Чубайс заявил, что спикер будет прекрасно смотреться в образе ведущей реалити-шоу "Дом-2", а Ольгу Бузову, которая сейчас занимает это место, предложил назначить на пост представителя МИД.
Сама дипломат, в свою очередь, удивилась тому, что глава Роснано вообще смотрит подобные телепередачи.