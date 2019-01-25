Новым директором ЦНИИмаш стал Сергей Коблов

СЕГОДНЯ 20:49 2019-01-25T20:49:51+03:00

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Новым генеральным директором Центрального научно-исследовательского института машиностроения стал 58-летний Сергей Коблов. Решение о его назначении было принято в пятницу, 25 января, по итогам конкурса, оцениваемого комиссией под председательством исполняющего обязанности замгендиректора по ракетно-космической промышленности "Роскосмоса" Ивана Харченко.

"Комиссия <...> признала победителем конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "ЦНИИмаш" Сергея Коблова, который будет назначен на должность генерального директора предприятия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Сайт kp.ru писал о том, что последним руководителем института машиностроения был Николай Севастьянов. Он являлся генеральным директором с 26 сентября 2018 года по 24 января 2019 года. Сейчас Севастьянов возглавляет РКК "Энергия".

Сергей Коблов родился 27 февраля 1960 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. С 2016 по 2019 год работал в ФГУП "Инжтехцентр Минобороны России" на позициях первого заместителя гендиректора и гендиректора.