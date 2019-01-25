2019-01-25T21:23:32+03:00
Политика

Мадуро не намерен разрывать социальные и экономические связи с США

Венесуэла отказывается поддерживать отношения лишь с администрацией Дональда Трампа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его администрация разрывает лишь дипломатические отношения с США, контакты же в социальной сфере и экономике будут поддерживаться и дальше.

"Мы разорвали дипломатические и политические отношения с администрацией [Дональда] Трампа, но продолжим поддерживать отношения с народом, с университетами, общественными движениями и коммерческими секторами", - сказал Мадуро на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его странице в Twitter.

При этом, возвращаясь к обсуждению ситуации в стране, он указал на то, что все действия Вашингтона по поддержанию попыток организации государственного переворота в Боливарианской Республики наносят ущерб лишь самой оппозиции.

Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась после того, как спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства, при этом американцы признали такое назначение.

Сайт kp.ru писал о том, что в ответ Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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