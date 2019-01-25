Елизавета II рекомендовала обратиться к "проверенным рецептам" в вопросе Brexit

СЕГОДНЯ 22:25 2019-01-25T22:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Королева Великобритании Елизавета II призвала граждан своей страны собираться вместе для решения общих проблем и искать точки соприкосновения, при этом не упуская из вида всю картину целиком. Таким образом она ненавязчиво рекомендовала парламентариям наладить диалог и прийти к единому мнению по вопросу Brexit, который особенно остро стоит в последнее время.

"Безусловно, каждое поколение сталкивается с новыми вызовами и перспективами. Когда мы ищем новые ответы в современную эпоху, я, например, предпочитаю проверенные временем рецепты, такие как хороший тон при общении друг с другом и уважение разных точек зрения", - сказала монарх в ходе своего выступления по случаю 100-летия Сэндрингемского женского института, главой которого она является.

Елизавета II подчеркнула, что эти методы неподвластны времени, и она может рекомендовать их абсолютно всем, передает телеканал Sky News.

Напомним, что Соединённое Королевство должно покинуть состав Евросоюза 29 марта 2019 года. Сайт kp.ru писал о том, что ранее "план А" по Brexit провалился. Против него выступили 432 парламентария, поддержали же документ только 202 человека. В скором времени должно состояться голосование по "плану Б".