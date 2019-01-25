2019-01-25T22:53:23+03:00
Политика

Посол РФ в Каракасе заявил об отсутствии "российских ЧВК" в Венесуэле

По мнению дипломата Владимира Заемского, данная информация является очередной "уткой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса МадуроВ Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса МадуроФото: REUTERS
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Сообщения о том, что в Венесуэле работают сотрудники неких "российских частных военных компаний" не соответствуют действительности и являются всего лишь очередной "уткой". Такое заявление сделал посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

Напомним, что ранее соответствующую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники и атамана казаков Евгения Шабаева. На сайте сообщалось о том, что сотрудники российской "частной военной компании" отправились в Венесуэлу для оказания поддержки президенту республики Мадуро. При этом в том же материале говорилось о том, что в Кремле подобной информацией не располагают.

"Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная "утка", - цитирует РИА Новости Заемского.

Напомним, что в минувшую среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Тогда же спикер парламента республики, лидер оппозиционеров Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Мадуро заявил о готовности встретится со своим оппонентом на любых условиях и в любое время.

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