2019-01-25T23:05:50+03:00
Политика

Мадуро заявил, что Россия и Венесуэла продолжат сотрудничать

Президент Боливарианской Республики напомнил, что ранее глава РФ Владимир Путин выказал ему свою поддержку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Россия и Венесуэла продолжат сотрудничество в самых различных сферах, несмотря на обострившуюся в Каракасе ситуацию. Такое заявление сделал президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе пресс-конференции.

"Президент (РФ Владимир) Путин мне подтвердил свою поддержку", - напомнил глава государства в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его микроблоге в Twitter.

При этом он добавил, что российская сторона продолжает увеличивать поставки пшеницы в Венесуэлу, наращивает инвестиции и развивает военное сотрудничество между странами.

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Мадуро состоялся в четверг, 24 января. В ходе беседы президент РФ выразил поддержку официальным властям Венесуэлы и осудил "деструктивное внешнее вмешательство" в дела страны извне.

Сайт kp.ru писал о том, что Владимир Владимирович высказался за мирное урегулирование конфликта, начало которому положили сторонники оппозиции.

Мадуро разорвал дипломатические отношения c США.

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