Пожар в ресторане на шоссе Энтузиастов потушен

25 Янв. 23:49 2019-01-25T23:59:44+03:00

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Поздним вечером в пятницу, 25 января, в ресторане «Царские сады» на шоссе Энтузиастов в Москве вспыхнул крупный пожар. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, прислав видео с места происшествия. На кадрах видно, как полыхает пламя.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном административном здании на пересечении ул. Плеханова и шоссе Энтузиастов уже потушен. Горели кровля и деревянная надстройка, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688295" frameborder="0"></iframe> Пожар в ресторане "Царские Сады".

Информация о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:20 (мск), пожарно-спасательные подразделения прибыли по вызову незамедлительно. Уже через 18 минут огонь был локализован, а в 22:52 – полностью потушен.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 20 человек», - отмечается в сообщении МЧС.