2019-01-25T23:59:44+03:00
Происшествия

Пожар в ресторане на шоссе Энтузиастов потушен

Площадь возгорания составила 150 кв. метров, пострадавших нет [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В московском ресторане «Царские сады» на шоссе Энтузиастов вспыхнул сильный пожарВ московском ресторане «Царские сады» на шоссе Энтузиастов вспыхнул сильный пожарФото: предоставлено очевидцем
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Поздним вечером в пятницу, 25 января, в ресторане «Царские сады» на шоссе Энтузиастов в Москве вспыхнул крупный пожар. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, прислав видео с места происшествия. На кадрах видно, как полыхает пламя.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар в двухэтажном административном здании на пересечении ул. Плеханова и шоссе Энтузиастов уже потушен. Горели кровля и деревянная надстройка, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар в ресторане "Царские Сады".

Информация о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:20 (мск), пожарно-спасательные подразделения прибыли по вызову незамедлительно. Уже через 18 минут огонь был локализован, а в 22:52 – полностью потушен.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 20 человек», - отмечается в сообщении МЧС.

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