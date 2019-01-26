2019-01-26T01:49:36+03:00
Политика

Лукашенко пообщался по телефону с Мадуро

Президент Белоруссии заверил венесуэльского коллегу в своей поддержке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 25 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с лидером Боливарианской республики Николасом Мадуро и заверил своего венесуэльского коллегу в своей поддержке.

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава Белоруссии отметил, что в Минске внимательно следят за «ситуацией в дружественной Венесуэле и сопереживают очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны».

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле «исключительно в рамках правового поля и конституции страны», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны. Его уже признали в качестве временного главы Боливарианской республики США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

МИД России решительно осудил попытки привести Гуайдо к присяге. Стоит отметить, что Каракас пока не просил у Москвы какой-либо военной или финансовой помощи.

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