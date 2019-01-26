2019-01-26T02:43:25+03:00
Политика

Россия продолжит работу по ДРСМД, даже если США из него выйдут

Об этом после заседания Совета Россия – НАТО рассказал замглавы МИД Сергей Рябков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Россия продолжит работу по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже если Соединенные Штаты 2 февраля приостановят свое участие в этом соглашении.

«Мы продолжаем работу в интересах сохранения этого документа, ничего не изменилось», - сказал журналистам в Брюсселе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после заседания Совета Россия – НАТО (СРН), на котором обсуждалась судьба ДРСМД.

Он отметил, что разговор в ходе заседания СРН был сложным, однако, несмотря на это, российская сторона рассчитывает, «что здравый смысл возобладает».

«Даже после приостановления США действия договора 2 февраля мы продолжим нашу работу», - приводит ТАСС слова замглавы МИД России.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам американского лидера, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть, «не ликвидирует свою ракетную программу».

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