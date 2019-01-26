NYT: Цукерберг собирается объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

СЕГОДНЯ 03:57 2019-01-26T04:16:12+03:00

При этом все три сервиса продолжат работать и как отдельные приложения

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Глава компании Facebook Марк Цукерберг собирается объединить мессенджеры Facebook, Instagram и WhatsApp общей системой обмена сообщениями, пишет газета The New York Times со ссылкой сразу на четыре знакомых с этой идеей источника.

По данным собеседников издания, после интеграции все три сервиса продолжат работать и как отдельные приложения, но когда изменения вступят в силу, «пользователь Facebook, например, сможет отправить зашифрованное сообщение тому, у кого есть учётная запись только в WhatsApp».

Чтобы реализовать задумку Цукерберга, тысячи сотрудников его компании должны будут унифицировать конфигурацию сервисов на базовом уровне. В частности, глава Facebook потребовал, чтобы специалисты разработали алгоритм сквозного шифрования, который сможет гарантировать, что разговор в чате будут видеть только непосредственные участники беседы.

Работа над интеграцией трех мессенджеров пока находится лишь на начальном этапе. Ожидается, что она завершится к концу этого года или началу следующего.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, неделю назад стало известно, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) может оштрафовать соцсеть Facebook на рекордную сумму за передачу личных данных пользователей в маркетинговых целях.