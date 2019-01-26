СМИ узнали о тайной поездке Гуаидо в США перед объявлением себя временным президентом Венесуэлы

СЕГОДНЯ 04:57 2019-01-26T05:13:17+03:00

По данным АР, спикер оппозиционного парламента с декабря консультировался с соседними странами и Штатами

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Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя «временным президентом» страны, перед этим тайно посещал Соединенные Штаты и крупные соседние страны, чтобы заручиться поддержкой их властей.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на анонимные, но осведомленные источники. По словам собеседников издания, эти поездки продолжались несколько недель, с декабря, причем Гуаидо и его сторонники до последнего момента не посвящали в свои планы «умеренную оппозицию».

В частности, спикер Национальной ассамблеи побывал в США, Колумбии и Бразилии. Агентство отмечает, что Хуан Гуаидо не рискнул бы «выступить непосредственно против Мадуро» без поддержки со стороны администрации Дональда Трампа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер венесуэльского парламента Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста.

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