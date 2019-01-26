2019-01-26T07:34:48+03:00
Москва

Погода в Москве на 26 января 2019 года: ожидаются небольшое потепление и обильный снегопад

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 26 января 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В субботу, 26 января, в Москве ожидается снегопадВ субботу, 26 января, в Москве ожидается снегопадФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 26 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в субботу на смену морозам придет потепление. Так, столбики термометров в столице покажут от -8 до -10 градусов.

А небо опять затянут облака. Кроме того, днем в городе пойдет снег, местами не исключена и метель. Также прогнозируется гололедица. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 27 января, температура воздуха не изменится и, так же как и днем, составит -8…-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток снегопад в мегаполисе усилится. Причем из-за обильных осадков на дорогах местами будут возможны снежные заносы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после аномальной Крещенской оттепели и грозы в Москву вернулась настоящая зимняя погода. Так, в ночь на среду, 23 января, столбики термометров опускались до - 19,8 градуса. А в эти выходные, по словам метеорологов, на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад, вслед за которым придет оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп допустил возможность вывода американских войск из Афганистана
Умерла Валентина Березуцкая, сыгравшая в сотнях фильмов и сериалов
Более 90% жителей Курил считают неприемлемой передачу островов Японии
Белоруссия разрешила американским дипломатам вернуться в республику
Активистка Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице
США и ЕС планируют ввести новые санкции против России
Порошенко разрешил Минобороны Украины напрямую закупать вооружения из-за рубежа
Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции
Болгария взялась за продление "Турецкого потока"
Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в феврале
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий
Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства
Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа
Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту
В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело