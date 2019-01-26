Погода в Москве на 26 января 2019 года: ожидаются небольшое потепление и обильный снегопад

26 Янв. 07:34 2019-01-26T07:34:48+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 26 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в субботу на смену морозам придет потепление. Так, столбики термометров в столице покажут от -8 до -10 градусов.

А небо опять затянут облака. Кроме того, днем в городе пойдет снег, местами не исключена и метель. Также прогнозируется гололедица. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 27 января, температура воздуха не изменится и, так же как и днем, составит -8…-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. При этом в темное время суток снегопад в мегаполисе усилится. Причем из-за обильных осадков на дорогах местами будут возможны снежные заносы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после аномальной Крещенской оттепели и грозы в Москву вернулась настоящая зимняя погода. Так, в ночь на среду, 23 января, столбики термометров опускались до - 19,8 градуса. А в эти выходные, по словам метеорологов, на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад, вслед за которым придет оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU