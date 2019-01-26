Гуаидо отреагировал на новость о решении Банка Англии не отдавать Мадуро золото

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-26T08:20:11+03:00

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Провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо на своей странице в Twitter прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Банк Англии решил не возвращать правительству законного главы Боливарианской республики Николаса Мадуро оставленное на хранение в Британии золото.

«Начинается процесс защиты активов Венесуэлы. Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», - написал Гуаидо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Центробанк Великобритании решил не отдавать венесуэльские запасы золота по просьбе «официальных лиц» США – в частности, советника президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпео.