2019-01-26T08:53:57+03:00
В мире

В Госдепе ввели должность спецпредставителя по Венесуэле

«Восстановлением демократии» в боливарианской республике займется Эллиотт Абрамс
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В Госдепе США ввели должность спецпредставителя по ВенесуэлеВ Госдепе США ввели должность спецпредставителя по ВенесуэлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В госдепартаменте США появилась новая должность - специальный представитель по Венесуэле. Как стало известно, ее займет Эллиотт Абрамс. По словам госсекретаря Майкла Помпео, именно он «поможет народу боливарианской республики полностью восстановить демократию».

«Эллиотт станет достойным членом команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию и привести страну к процветанию», - приводит слова Помпео официальный сайт американского внешнеполитического ведомства.

Также глава Госдепа уточнил, что Абрамс в субботу, 26 января, отправится вместе с ним в Нью-Йорк, где состоится заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле, а затем посетит страны региона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 января, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых антиправительственных выступлений объявил себя исполняющим обязанности президентом страны. Причем многие государства, в том числе и США, практически сразу признали Гуайдо временным главой боливарианской республики. Между тем действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гуайдо объявил себя и.о. главы Венесуэлы после звонка вице-президента США
Гуаидо отреагировал на новость о решении Банка Англии не отдавать Мадуро золото
Россияне возмутились немецкой статьей о блокаде Ленинграда
Погода в Москве на 26 января 2019 года: ожидаются небольшое потепление и обильный снегопад
В Киеве заявили, что «Турецкий поток» для Украины «еще опаснее», чем «Северный поток — 2»
Россия зафиксировала массовые маневры военных спутников США
Банк Англии не вернет Мадуро золотые слитки на сумму на сумму $1,2 млрд
В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли как минимум 50 человек
Посол России в Каракасе назвал «уткой» сообщения о «российской ЧВК» в Венесуэле
СМИ узнали о тайной поездке Гуаидо в США перед объявлением себя временным президентом Венесуэлы
Палата представителей США поддержала временное прекращение шатдауна
NYT: Цукерберг собирается объединить Facebook, Instagram и WhatsApp
Россия продолжит работу по ДРСМД, даже если США из него выйдут
Гуаидо заявил, что не собирается разговаривать с Мадуро
Лукашенко пообщался по телефону с Мадуро
В Бразилии прорвало дамбу, пропали без вести около 200 человек
Украинский журналист, толкнувший Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался перед ней извиниться