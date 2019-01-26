В Госдепе ввели должность спецпредставителя по Венесуэле

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-26T08:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В госдепартаменте США появилась новая должность - специальный представитель по Венесуэле. Как стало известно, ее займет Эллиотт Абрамс. По словам госсекретаря Майкла Помпео, именно он «поможет народу боливарианской республики полностью восстановить демократию».

«Эллиотт станет достойным членом команды, которая поможет народу Венесуэлы полностью восстановить демократию и привести страну к процветанию», - приводит слова Помпео официальный сайт американского внешнеполитического ведомства.

Также глава Госдепа уточнил, что Абрамс в субботу, 26 января, отправится вместе с ним в Нью-Йорк, где состоится заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле, а затем посетит страны региона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 23 января, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне массовых антиправительственных выступлений объявил себя исполняющим обязанности президентом страны. Причем многие государства, в том числе и США, практически сразу признали Гуайдо временным главой боливарианской республики. Между тем действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.