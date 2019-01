СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-26T09:58:12+03:00

Монашки перепели We will rock you и собрали миллионы просмотров в сети Фото: кадр с видео

В сети набирает популярность видео, на котором монахини исполняют песню We will rock you легендарной британской рок-группы Queen.

На записи, опубликованной в Facebook одной из монахинь, хористки сестринской общины Дочери Святого Павла из Бостона (штат Массачусетс, США) поют знаменитый хит, хлопая в ладоши и стуча ногами в такт музыке. При этом некоторые женщины танцуют во время исполнения песни, а одна из сестер в какой-то момент даже начинает «играть» на воображаемой гитаре, как солист Queen Фредди Меркьюри.

Стоит отметить, что ролик вызвал бурную реакцию в социальных сетях и уже набрал миллионы просмотров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно была названа самая прослушиваемая песня ХХ века. Таковой стал еще один хит группы Queen: как тогда выяснилось, «Богемскую рапсодию» на стриминг-сервисах прослушали более полутора миллиарда раз.

