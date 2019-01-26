России и США договорились наращивать диалог по КНДР
В министерстве иностранных дел РФ рассказали о переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна, состоявшихся в минувшую пятницу, 25 января, в Вашингтоне.
Как отмечается в сообщении МИД РФ, по итогам встречи Москва и Вашингтон договорились наращивать диалог по проблематике Корейского полуострова. При этом ожидается, что Россия и Соединенные Штаты продолжат взаимодействие по корейской тематике как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.
«В интересах закрепления политико-дипломатического процесса условлено продолжать наращивать российско-американский диалог на корейском направлении как в двусторонних, так и в многосторонних форматах», - говорится на официальном сайте министерства иностранных дел.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на февраль официально запланирован второй саммит США-КНДР. По некоторым данным, встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится во Вьетнаме.
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