2019-01-26T10:59:46+03:00
Политика

России и США договорились наращивать диалог по КНДР

МИД РФ рассказал об итогах переговоров замминистра Игоря Моргулова со спецпредставителем госдепартамента Стивеном Бигэном
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ рассказал о переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепартамента США по КНДР Стивена БигэнаМИД РФ рассказал о переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепартамента США по КНДР Стивена БигэнаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ рассказали о переговорах замглавы российского внешнеполитического ведомства Игоря Моргулова и спецпредставителя госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна, состоявшихся в минувшую пятницу, 25 января, в Вашингтоне.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, по итогам встречи Москва и Вашингтон договорились наращивать диалог по проблематике Корейского полуострова. При этом ожидается, что Россия и Соединенные Штаты продолжат взаимодействие по корейской тематике как в двусторонних, так и в многосторонних форматах.

«В интересах закрепления политико-дипломатического процесса условлено продолжать наращивать российско-американский диалог на корейском направлении как в двусторонних, так и в многосторонних форматах», - говорится на официальном сайте министерства иностранных дел.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на февраль официально запланирован второй саммит США-КНДР. По некоторым данным, встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится во Вьетнаме.

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