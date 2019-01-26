Авербух прокомментировал выступление россиянок на ЧЕ по фигурному катанию
Хореограф Илья Авербух прокомментировал Радио «Комсомольская правда» выступление российских спортсменок на чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию. Как отметил призер зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, Алина Загитова «большая молодец», что боролась и не уступила никому второе место.
- Давайте радоваться за наших девчонок. Жалко, что многое не получилось у Алины Загитовой - это сложный для нее постолимпийский сезон, как и для Жени Медведевой, как и для других российских фигуристов, тех, кто выстрелил, и кто вложил силы в тот олимпийский сезон. Алина все равно боролась, она удержала вторую позицию, не уступила ее никому. Большая молодец, что борется, - сказал Авербух.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЧЕ по фигурному катанию 2019 в Минске завершился весьма неожиданно. Турнир должен был стать звездным часом олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой, однако золото взяла другая наша фигуристка - Софья Самодурова.