Авербух прокомментировал выступление россиянок на ЧЕ по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-26T11:18:15+03:00

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Хореограф Илья Авербух прокомментировал Радио «Комсомольская правда» выступление российских спортсменок на чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию. Как отметил призер зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, Алина Загитова «большая молодец», что боролась и не уступила никому второе место.

- Давайте радоваться за наших девчонок. Жалко, что многое не получилось у Алины Загитовой - это сложный для нее постолимпийский сезон, как и для Жени Медведевой, как и для других российских фигуристов, тех, кто выстрелил, и кто вложил силы в тот олимпийский сезон. Алина все равно боролась, она удержала вторую позицию, не уступила ее никому. Большая молодец, что борется, - сказал Авербух.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ЧЕ по фигурному катанию 2019 в Минске завершился весьма неожиданно. Турнир должен был стать звездным часом олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой, однако золото взяла другая наша фигуристка - Софья Самодурова.