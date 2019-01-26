Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 20 лет

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-26T12:35:17+03:00

По прогнозам, в столице 26 января выпадет как минимум восемь миллиметров осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам, в столице 26 января выпадет как минимум восемь миллиметров осадков

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Как считают синоптики, начавшийся в субботу, 26 января, в Москве снегопад станет самым мощным за последние 20 лет. Как ожидается, в столице выпадет как минимум восемь миллиметров осадков. Причем вероятность такого погодного сценария оценивается в 99%.

Стоит отметить, что рекорд по количеству выпавшего снега для 26 января был установлен в 1999 году и составляет 9,1 миллиметра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу Москву накрыл самый сильный за зиму снегопад. К 10:00 мск снег начался на юго-западе и западе столицы, а к 11:30 мск снегопад усилился и добрался до центра города. При этом МЧС выпустило экстренное предупреждение и попросило жителей мегаполиса быть внимательными и осторожными.

Кстати, из-за метели и усиления ветра до 17 метров в секунду в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.