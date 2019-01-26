В Госдуме призвали немецкие СМИ не трогать праздник снятия блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-26T12:53:33+03:00

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В Госдуме прокомментировали статью о блокаде Ленинграда, опубликованную в немецкой газете Suddeutsche Zeitung. Так, депутат Сергей Боярский отметил, что мнение журналистов из ФРГ интересует нашу страну в последнюю очередь и призвал германские СМИ не вмешиваться в суверенные дела России.

При этом парламентарий подчеркнул, что многие жители Санкт-Петербурга считают уместным проведение в день снятия блокады именно военного парада. «День снятия блокады - это, конечно, торжественно-траурное мероприятие, но многие ассоциируют его с днем ленинградской победы. <…> В день всеобщей победы 9 мая мы проводим военный парад. Поэтому военный парад 27 января тоже имеет право на существование», - сказал Боярский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в газете Suddeutsche Zeitung появилась статья Зильке Бигальке. В ней журналистка осуждает проведение 27 января в Санкт-Петербурге парада в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как пишет автор материала, российские власти «делают акцент на национальной гордости, а не на памяти».