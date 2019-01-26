2019-01-26T14:02:03+03:00
Общество

Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ

Компания за прошедшие пять месяцев так не отреагировала на просьбу Южного федерального университета
Дарья ИВАШКИНА
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Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУGoogle не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУФото: REUTERS
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Компания Google так и не ответила на просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу «выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета».

Так, ЮФУ отправил жалобу еще в августе прошлого года, после чего вуз получил автоматический отчет о том, что его письмо получено и принято к рассмотрению. Между тем, как заявили в пресс-службе университета, до сих пор Google никак не отреагировал на запрос.

«Все в той же стадии, Google на запрос не ответил. Мы писали несколько раз. Единственное письмо, которое мы получили от Google, - от интернет-робота о том, что наше письмо принято и будет рассмотрено», - сказал представитель ЮФУ ТАСС.

Стоит отметить, что Чикатило заочно учился на филологическом факультете учебного заведения, которое теперь называется Южным федеральным университетом. Известен же он тем, что в 1978-1990 годах совершил 53 доказанных убийства: его жертвами стали 21 мальчик, 14 девочек и 18 женщин.

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