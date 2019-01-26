2019-01-26T14:19:50+03:00
В мире

При взрыве в жилом доме в Стамбуле пострадали три человека

По предварительным данным, причиной ЧП стала авария в подпольном цеху по производству алкоголя
Дарья ИВАШКИНА
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Взрыв прогремел в жилом доме в турецком СтамбулеВзрыв прогремел в жилом доме в турецком СтамбулеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 26 января, взрыв прогремел в четырехэтажном доме, расположенном в одном из районов Стамбула - Бююкчекмедже, после чего в здании начался пожар. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека, при этом состояние одного из них медики в настоящее время оценивают как тяжелое.

Как предполагается, причиной ЧП стала авария в подпольном цеху по производству алкоголя, который находился на первом этаже жилого дома, передает местный телеканал NTV.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в январе в украинском Тернополе также прогремел взрыв в жилом здании. Тогда в однокомнатной квартире на втором этаже дома, расположенного на улице Макаренко, взорвалась граната. В результате того ЧП один человек погиб, и еще двое получили травмы.

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