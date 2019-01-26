2019-01-26T14:38:08+03:00
Общество

Бастрыкин: "900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и никогда не будет побежден"

Председатель Следственного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Александр Бастрыкин. Фото: СКРАлександр Бастрыкин. Фото: СКР
Изменить размер текста:

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к подножию монумента «Мать-Родина», посвященной 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

"900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и никогда не будет побежден. Голод, холод, бомбежки, артобстрелы – на долю ленинградцев выпали тяжелейшие лишения, но даже окруженные врагом, они продолжали жить, работать и сражаться", - заявил Александр Бастрыкин на Пискаревском мемориальном кладбище, где захоронены жертвы блокады Ленинграда и фронтовики.

75 лет назад закончилась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны – 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. Эта война затронула каждую семью, каждый дом, определила судьбы многих поколений.

Как отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в телеграмме, адресованной временно исполняющему обязанности губернатора города Санкт-Петербурга Александру Беглову, «сегодня в наших силах сделать все возможное, чтобы одна из самых трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась. Пусть этот день будет вечным напоминанием о великом единении народа перед лицом врага, позволившем выстоять в смертельной борьбе, победить фашизм и с уверенностью смотреть в завтрашний день».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера перед поединком в Bellator
Коалиция США нанесла авиаудар в районе Эль-Багуз в Сирии
При взрыве в жилом доме в Стамбуле пострадали три человека
Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Не менее 12 человек пострадали от смерча в аэропорту Антальи
Гуайдо назвал возможные сроки досрочных выборов в Венесуэле
В Госдуме призвали немецкие СМИ не трогать праздник снятия блокады Ленинграда
Снегопад в Москве может стать самым мощным за последние 20 лет
Суд в Москве арестовал свидетеля по делу Никиты Белых
Пушков возмутился немецкой статьей о блокаде Ленинграда
Снегопад в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение
Авербух прокомментировал выступление россиянок на ЧЕ по фигурному катанию
России и США договорились наращивать диалог по КНДР
Умер композитор Мишель Легран - автор музыки для фильма «Шербурские зонтики»
Порошенко оценил возможность захвата храмов УПЦ