Бастрыкин: "900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и никогда не будет побежден"

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-26T14:38:08+03:00

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В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Председатель Следственного комитета России принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к подножию монумента «Мать-Родина», посвященной 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

"900 дней жители города на Неве доказывали всему миру, что наш народ никогда не сдается и никогда не будет побежден. Голод, холод, бомбежки, артобстрелы – на долю ленинградцев выпали тяжелейшие лишения, но даже окруженные врагом, они продолжали жить, работать и сражаться", - заявил Александр Бастрыкин на Пискаревском мемориальном кладбище, где захоронены жертвы блокады Ленинграда и фронтовики.

75 лет назад закончилась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны – 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады. Эта война затронула каждую семью, каждый дом, определила судьбы многих поколений.

Как отметил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в телеграмме, адресованной временно исполняющему обязанности губернатора города Санкт-Петербурга Александру Беглову, «сегодня в наших силах сделать все возможное, чтобы одна из самых трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась. Пусть этот день будет вечным напоминанием о великом единении народа перед лицом врага, позволившем выстоять в смертельной борьбе, победить фашизм и с уверенностью смотреть в завтрашний день».