Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера перед поединком в Bellator

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-26T15:02:36+03:00

Бой Федор Емельяненко-Райан Бейдер состоится в эти выходные в Лос-Анджелесе

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты взвешивания российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера перед финальным поединком Гран-при Bellator, который состоится в Лос-Анджелесе в субботу, 26 января (в Москве в это время будет раннее утро воскресенья, 27 января).

Так, россиянин оказался тяжелее своего соперника: его вес составил 107,2 килограмма. Бейдер же показал на весах 103,4 килограмма, передает ТАСС.

Стоит отметить, что на счету 42-летнего Емельяненко 38 побед и всего пять поражений. При этом за почти 17-летнюю карьеру в смешанных единоборствах он провел в общей сложности 44 боя, один из которых позднее был признан несостоявшимся. Между тем у 35-летнего Бейдера 26 побед и также пять поражений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бой Федор Емельяненко-Райан Бейдер: наш спортсмен готовится к поединку с «Домашним арестом»

«Последнего Императора» перед решающим боем с Бейдером поддерживают дрессировщики Запашные и актер Павел Деревянко (подробности)