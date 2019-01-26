2019-01-26T15:02:36+03:00
Спорт

Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бейдера перед поединком в Bellator

Бой Федор Емельяненко-Райан Бейдер состоится в эти выходные в Лос-Анджелесе
Дарья ИВАШКИНА
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Российский боец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоРоссийский боец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Стали известны результаты взвешивания российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера перед финальным поединком Гран-при Bellator, который состоится в Лос-Анджелесе в субботу, 26 января (в Москве в это время будет раннее утро воскресенья, 27 января).

Так, россиянин оказался тяжелее своего соперника: его вес составил 107,2 килограмма. Бейдер же показал на весах 103,4 килограмма, передает ТАСС.

Стоит отметить, что на счету 42-летнего Емельяненко 38 побед и всего пять поражений. При этом за почти 17-летнюю карьеру в смешанных единоборствах он провел в общей сложности 44 боя, один из которых позднее был признан несостоявшимся. Между тем у 35-летнего Бейдера 26 побед и также пять поражений.

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