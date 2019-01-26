2019-01-27T02:02:13+03:00
В мире

Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Около 100 делегатов партии ее имени отдали голоса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты УкраиныНадежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты УкраиныФото: REUTERS
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Надежда Савченко, депутат Верховной рады, была выдвинута кандидатом в президенты Украины.

На съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", который проходил в конференц-зале отеля "Украина" около 100 кандидатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года стало известно, что Надежда Савченко намерена стать президентом Украины. Депутат Верховной Рады решила из СИЗО поучаствовать в президентской гонке. Информацию о планах депутата рассказала журналистам сестра Вера.

Напомним, Надежда Савченко была арестована в марте 2018 года. Надежде предъявили обвинение по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Выборы главы украинского государства назначены на 31 марта 2019 года. На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов на пост президента. В президентском рейтинге, по данным опросов, лидирует политик Юлия Тимошенко.

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