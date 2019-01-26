Воздух на круизных лайнерах оказался таким же грязным, как в крупных мегаполисах

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-26T15:54:22+03:00

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Круиз по морю представляется не только красивым, но и чем-то вполне оздоровляющим. Казалось бы - человек получает возможность дышать чистым соленым воздухом, вдали от загрязненных мегаполисов... Но это вовсе не так.

«Дышать на борту круизного лайнера опасно и вредно для здоровья», - сказал Райан Кеннеди, руководитель исследования и автор доклада по его результатам, доцент University Bloomberg School of Public Health.

По его словам, пассажиры лайнеров действительно дышат морским воздухом, но на борту судна он загрязнен так же, как например, в центре Пекина или Сантьяго. Об этом свидетельствует исследование, проводившееся группой ученых в течение двух лет на основных круизных судах разных компаний.

В частности, среди них были четыре судна корпорации Carnival, которая уже поспешила опровергнуть данные этого исследования, она отрицает, что на борту такой высокий уровень загрязненности воздуха и что они обеспечивают самый высокий уровень безопасности для своих пассажиров. Они официально заявили, что он работают с основными национальными и международными правительственными агентствами, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для пассажиров и членов экипажа, и что испытания качества воздуха на их судах соответствуют или идут даже за пределами требуемых требований.

Однако, результаты исследования показали, что выбросы топлива от лайнеров содержат в воздухе вокруг судна такие вредные компоненты, как металлы и полициклические ароматические углеводороды, также известные как ПАУ, многие из которых обладают свойствами, которые могут вызывать рак.