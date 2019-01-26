2019-01-26T17:26:42+03:00
Умные вещи

В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппа

Стоимость такого "изобретения" 80 долларов
Алексей ОСИПОВВиктория ИВАШЕЧКИНА
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В США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппаВ США стартаперы запустили в продажу использованные салфетки с вирусом гриппаФото: Instagram.com
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Очень часто молодым стартаперам приходится изобретать нечто оригинальное, чтобы их бизнес оказался максимально окупаемым. Однако некоторые идеи "зеленых" бизнесменов порой просто поражают.

Так, молодые предприниматели из США запустили в продажу в Интернете использованные салфетки с вирусом гриппа. Стоит это необычное "изобретение" 80 долларов и, по словам начинающих бизнесменов, должно предназначаться для того, чтобы каждый желающий мог заболеть гриппом в любой необходимый момент.

При заказе через Интернет покупателю доставят ту самую скомканную использованную салфетку в специальной коробочке. Видимо, чтобы бактерии при транспортировке, не успели никуда убежать.

К салфетками прилагается еще и чашка Петри, в которой покупатель может самостоятельно продолжать выращивать вирусы для последующего использования. Руководство компании настаивает, что таким образом человек может избежать прививок и тяжелых форм простуды, переболев в нужный ему момент легкой формой гриппа, например, перед отпуском.

Набор не получил никаких сертификатов профильных санитарных ведомств США. Более того, специалисты резко отрицательно отзываются о такой форме псевдовакцинации, поскольку единой универсальной вакцины от простуды и жара не существует, ученым известно более 200 видов только одних риновирусов, вызывающих симптомы гриппа. Против Vaev может быть подан и судебный иск, поскольку она осуществляет рассылку опасных биоматериалов по почте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что стартаперы из Калифорнии изобрели очки, блокирующие рекламу. Их прототипом является аксессуар из фильма «Чужие среди нас»

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