2019-01-26T17:54:21+03:00
Происшествия

В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев плена

Преступника держал 13-летнюю школьницу под кроватью
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев пленаВ США девочка-подросток сбежала от убийцы-похитителя после трех месяцев пленаФото: Facebook
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В американском штате Висконсин 13-летняя Джейми Клосс после трех месяцев плена сбежала от похитителя-убийцы. Все это время девочка жила дома у преступника.

Три месяца назад 21-летний похититель Джейк Паттерсон увидел Джейми у школьного автобуса и тогда решил, что должен ее похитить. Он тщательно спланировал преступление - обзавелся фальшивыми автономерами, раздобыл оружие и побрил голову налысо, чтобы не оставить следов ДНК на месте преступления.

Ночью 15 октября преступник ворвался в дом семьи девочки в городе Баррон. Он застрелил родителей Джейми и забрал ее с собой. Паттерсон увез школьницу в малонаселенный город Гордон. Похититель сжег одежду жертвы и заставил ее носить пижаму сестры, сообщает издание Star Tribune.

Убийца прятал Джейми под кроватью, которая была окружена тяжелыми предметами, чтобы подросток не могла тихо выбраться оттуда.

Часто к Джейку приходили гости. Тогда Паттерсон говорил девочке тихо сидеть под кроватью, а сам включал музыку, чтобы никто случайно ничего не услышал.

В таких ужасных условиях девочка проводила по 12 часов в день. Джейми пробыла три месяца в плену у Паттерсона. Все это время полиция и соседи Джейми из города Баррон пытались найти ее. Люди прочесывали местность, а правоохранители просматривали записи видеокамер, но все было тщетно.

- Мое чутье подсказывало мне, что Джейми все еще жива. Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон, - отметил Крис Фитжеральд, шериф города Баррон.

Однажды,10 января, Паттерсон ушел из дома, и девочка решила бежать, воспользовавшись моментом. Она надела обувь преступника и вышла из дома. Школьница скоро привлекла внимание прохожих, а те вызвали полицию. Преступника задержали через 11 минут после обнаружения Джейми.

После этого, подростка отправили в ближайшую больницу. Соседи преступника, которые и нашли девочку, отказались от денежного вознаграждения. Hormel Foods, которая три месяца назад назначила награду за информацию о местонахождении девочки, решила отдать всю сумму самой Джейми.

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